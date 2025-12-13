sabato, 13 Dicembre , 25

Till Lindemann, un cabaret perverso per il lato più teatrale dell'industrial

I Kings Of Leon tornano in Italia il 20 giugno 2026

Milano, 13 dic. (askanews) – I Kings Of Leon tornano finalmente a Milano per la prima volta dal 2017. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto sabato 20 giugno 2026 a Fiera Milano Live di Milano. I biglietti per uno dei più grandi gruppi alternative rock degli ultimi vent’anni a livello mondiale, sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10:00. Riconosciuti come uno dei più grandi gruppi alternative rock degli ultimi 20 anni a livello mondiale, la ricca storia dei tour dei Kings of Leon include festival da headliner come Coachella, Glastonbury, Roskilde e numerosi Lollapalooza a Berlino, San Paolo, Chicago e Santiago.

Dal loro debutto nel 2003, i Kings of Leon, band composta da Caleb (chitarra/voce), Nathan (batteria), Jared (basso) e Matthew Followill (chitarra), hanno pubblicato nove album: Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016), When You See Yourself (2021), Can we please have fun (2024), hanno venduto oltre 20 milioni di album e quasi 40 milioni di singoli in tutto il mondo. I riconoscimenti includono otto nomination ai Grammy Award, tre vittorie ai Grammy, tre NME Awards, due Brit Awards e un Juno Award. Nel 2025 i Kings of Leon hanno pubblicato un EP di 4 canzoni, intitolato EP#2, il singolo Live in Jersey feat Zach Bryan e Bruce Springsteen e We’re Onto Something, con la voce ospite di Zach Bryan, che aveva contribuito anche alla sua canzone Bowery.

