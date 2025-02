I lampadari d’artista e il vetro di Murano in Piazza San Marco

La seconda edizione di “Murano illumina il mondo”

Venezia, 14 feb. (askanews) – Venezia si sa, è città di luce, perfino nei giorni in cui è più grigia. Ma in Piazza San Marco, nel porticato delle Procuratie Vecchie, a illuminarla sono arrivati anche i lampadari d’artista realizzati per la seconda edizione del progetto “Murano illumina il mondo”. “In questo porticato – ci ha spiegato Sergio Malara, direttore del consorzio Promovetro di Murano – vediamo 11 lampadari realizzati grazie alle fornaci e laboratori di Murano che hanno collaborato con artisti, designer e architetti di fama internazionale. Si sono praticamente cimentati su invito della commissione scientifica della Venice Glass Week perché Murano Illumina il Mondo è di fatto uno spin-off della Venice Glass Week, che è questo festival dedicato al vetro artistico, in particolare al vetro artistico di Murano, in quanto lo stesso festival è nato per supportare la produzione e l’attività artistica del vetro, che è, diciamo, predominante e la caratteristica tipica di Venezia”. Gli artisti, tra i quali anche Joseph Kosuth, Kengo Kuma e Philippe Starck, hanno lavorato a stretto contatto con le fornaci muranesi dando vita a progetti originali e affascinanti, che testimoniano il perdurante rapporto tra il vetro e l’arte contemporanea. “Noi riteniamo che la cultura e il vetro di Murano siano un binomio, alla fine, imprescindibile – ha aggiunto Malara – attraverso la cultura, attraverso la lavorazione a veto di Murano, possiamo in un certo senso fare da ambasciatori a Venezia”.I chandeliers d’artista, con le loro forme inattese, restano alle Procuratie Vecchie fino al 4 marzo 2025.