i-leader-del-mondo-salutano-leone-xiv,-trump-esulta:-“primo-papa-americano,-non-vedo-l’ora”

ROMA – Un fiume in piena di commenti. Le Agenzie di stampa battono a ripetizione le dichiarazioni dei leader di tutto il mondo che a suon di note ufficiali e post sui social si congratulano con Papa Leone XIV, nuovo vescovo di Roma.

A partire dal connazionale Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America:

“Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”.

IL PRESIDENTE MATTARELLA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha mandato un messaggio al Pontefice: “Vostra Santità è chiamata ad un compito imprescindibile e oggi ancor più necessario. Le giungano i più fervidi e sinceri voti augurali miei personali e dell’intera Nazione italiana affinché attraverso la Sua alta missione possano prevalere sempre dialogo, giustizia e pace”.

“Nel partecipare al ‘gaudium magnum’ annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità”, scrive il capo dello Stato. “Gli italiani hanno vissuto in spirito di spontanea e profonda adesione il dolore per la scomparsa di papa Francesco. All’inizio di un nuovo cammino di servizio petrino all’unità della Chiesa, fin d’ora desideriamo accompagnare Vostra Santità, certi che a nessuna donna e a nessun uomo di buona volontà, mancheranno la preghiera e l’affettuosa vicinanza del Papa”, prosegue.

LA PREMIER MELONI

Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha rivolto “i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità”.

LE PAROLE DI MACRON

“Un momento storico per la Chiesa cattolica e i suoi milioni di fedeli. A Papa Leone XIV, a tutti i cattolici in Francia e nel mondo intero, rivolgo un messaggio fraterno. In questo 8 maggio, possa questo nuovo pontificato portare pace e speranza”. Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.

IL TWEET DI VON DER LEYEN

“Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa cattolica. Auspichiamo che il suo pontificato sia guidato da saggezza e forza, mentre egli guida la comunità cattolica e ispira il mondo attraverso il suo impegno per la pace e il dialogo”. Lo scrive su X la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen.

