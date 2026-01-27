martedì, 27 Gennaio , 26

Australian Open, De Minaur prende warning e Alcaraz lo difende: cos’è successo

(Adnkronos) - Warning, con polemica, agli Australian Open...

Swiatek non ha il pass, la sicurezza non la fa passare: disavventura agli Australian Open

(Adnkronos) - Iga Swiatek 'bloccata' agli Australian Open...

Zverev e la fondazione contro il diabete: “Voglio aiutare e fare la differenza”

(Adnkronos) - Alexander Zverev cuore d'oro agli Australian...

Social vietati ai minori di 15 anni, dall’Australia al Regno Unito: cosa fanno gli altri Paesi

(Adnkronos) - L'esigenza di tutelare la sicurezza dei...
i-leader-europei-da-modi:-ue-e-india-firmano-mega-accordo-commerciale
I leader europei da Modi: Ue e India firmano mega accordo commerciale

I leader europei da Modi: Ue e India firmano mega accordo commerciale

Video NewsI leader europei da Modi: Ue e India firmano mega accordo commerciale
Redazione-web
Di Redazione-web

Dopo 20 anni di negoziati, premier indiano: copre il 25% Pil mondiale

Nuova Delhi 27 gen. (askanews) – India e Unione Europea hanno formalizzato un importante accordo commerciale dopo vent’anni di negoziati. I leader europei, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, sono stati ricevuti dal Primo Ministro indiano Narendra Modi nella sala riunioni di Hyderabad House. Il mega accordo offrirà “numerose opportunità” a entrambe le parti: “India e Unione Europea hanno firmato un enorme accordo commerciale. In tutto il mondo si dice che sia ‘l’accordo di tutti gli accordi’ – ha commentato il primo ministro indiano in un discorso a Nuova Delhi prima dell’incontro con i leader europei – questo patto offrirà molte opportunità agli 1,4 miliardi di abitanti dell’India e ai milioni di cittadini dell’UE”. L’accordo – ha aggiunto Modi – “copre circa il 25% del prodotto interno lordo mondiale e un terzo del commercio mondiale”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.