i-leader-mondiali-reagiscono-alla-morte-di-papa-francesco-su-x

Sui social: “Dio lo benedica”

Roma, 21 apr. (askanews) – Il mondo politico internazionale esprime cordoglio per la morte di Papa Francesco. Molti leader hanno scelto il social network X per ricordare il Pontefice: tra questi l’americano JD Vance, il britannico Keir Starmer, il tedesco Olaf Scholz, il polacco Donald Tusk e l’indiano Narendra Modi. “Il mio cuore è vicino ai milioni di cristiani in tutto il mondo”, ha scritto JD Vance che è stato l’ultimo leader a incontrare Bergoglio domenica in Vaticano.La premier Giorgia Meloni ha scritto sui social: “Salutiamo il Santo Padre con il cuore pieno di tristezza”. “Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza” ha poi aggiunto Meloni.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invece ha scelto la sua piattaforma Social Truth: in un breve post gli ha reso omaggio, scrivendo “Riposa in pace, Papa Francesco! Che Dio lo benedica e tutti coloro che lo hanno amato!”.