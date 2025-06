I libri, gli scrittori e la città: la terza edizione del Mestre Bookfest

Fino al 15 giugno un festival lento, diffuso e pop

Mestre, 10 giu. (askanews) – Un festival diffuso e pop, che porta libri e scrittori in diversi luoghi della città e vuole raccontare la passione per la lettura. La terza edizione del Mestre Bookfest presenta oltre 50 appuntamenti e altrettanti ospiti e vuole difendere la specie dei lettori. “È stato un successo incredibile – ha detto ad askanews il direttore artistico del festival, Alessandro Tridello – abbiamo aumentato il numero di persone partecipanti sia al festival sia alle vendite dei libri e soprattutto sui nostri canali socia. C’è stata una partecipazione quasi inaspettata, però siamo già al terso anno, siamo migliorato molto, ci siamo concentrati, e il lavoro di un annoi paga”.Tra gli ospiti autori come Nicola Lagioia, Carlo Lucarelli, Chiara Francini e anche Ida Amelsù. “L’incontro col pubblico – ci ha detto quest’ultima – anche se a volte è faticoso può essere gratificante, è bello sapere che mentre tu stai parlando o cantando o urlando il mondo in qualche modo risponde, è lì per te”.Il Mestre Bookfest si tiene in piazze e locali ed è promosso e organizzato dal Comune di Venezia e Confcommercio Mestre. “Abbiamo fatto una scommessa su questo evento – ci ha spiegato Massimo Gorghetto, presidente di Confcommercio Mestre – perché non era mai stata realizzata una cosa del genere. E devo dire che già dal primo anno ha avuto un successo incredibile. Il pubblico ha risposto molto positivamente e questo mi dà a pensare che ci sia bisogno di questo approccio culturale anche con il cittadino medio che magari viene agli eventi solo per il personaggio, però poi si innamora anche del libro”.Tra tanti modelli di festival letterari qui a Mestre si è scelta una formula diversa, affascinante, che punta sugli autori per dare una presenza ai luoghi e, soprattutto, raconta di un’idea di cultura accessibile e raggiungibile.