I licenziamenti di colf e badanti sono aumentati del 30%

“Aumentano i licenziamenti di colf e badanti: già nelle prime settimane di aprile si registra un incremento del 30% delle cessazioni rispetto all’anno precedente”. È quanto dichiara Andrea Zini, consigliere Fidaldo, federazione costituita da Nuova collaborazione, Adld, Adlc ed Assindatcolf, di cui è vicepresidente. “Per molti datori di lavoro – spiega – si è trattato di una scelta obbligata avendo, infatti, esaurito tutte le misure tampone messe in piedi per evitare la definitiva interruzione del rapporto di lavoro: sospensione extraferiale; utilizzo delle ferie; permessi non retribuiti”.

“Se non arriverà presto un sostegno al reddito come quello che ha annunciato la ministra Catalfo –

