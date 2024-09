I Linkin Park tornano dopo 7 anni con singolo, album e tour

L’iconica band esce con “The Emptiness Machine”

Milano, 6 set. (askanews) – I Linkin Park tornano dopo 7 anni con un nuovo singolo “The emptiness machine”, un nuovo album “From zero”, in uscita il 15 novembre e un tour. Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, insieme ai nuovi membri Emily Armstrong [della band acclamata dalla critica Dead Sara] come co-vocalist e Colin Brittain [autore/produttore di canzoni per G Flip, Illenium, One OK Rock] come batterista – presentano la loro prima musica inedita da sette anni.

L’iconica band ha condiviso una serie di novità per i fan: un nuovo singolo, “The Emptiness Machine”, e un nuovo video, oltre a un’esibizione globale in livestream (disponibile solo per 24 ore qui ), e il lancio di 6 concerti nelle arene di Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seoul e Bogotà come parte del From Zero World Tour. Le prevendite esclusive per il fan club LP Underground iniziano il 6 settembre e le vendite generali il 7 settembre. Per ulteriori informazioni, visitare il sito LinkinPark.com.

Queste sorprese annunciano l’arrivo del primo album dei LINKIN PARK dal 2017, FROM ZERO, il 15 novembre. Pre-order/Pre-save QUI via Warner Records.

Venerdì 6 settembre, la band incontrerà l’amico di lunga data e conduttore di Apple Music Zane Lowe per una conversazione approfondita e sincera sull’incredibile eredità dei Linkin Park, sul viaggio di 7 anni verso la nuova musica e sulla loro eccitazione per il futuro. I fan possono sintonizzarsi alle ore 15 locali per vedere l’intervista completa QUI.

Senza nessuna aspettativa, negli ultimi anni Shinoda, Delson, Farrell e Hahn si sono frequentati come farebbe qualunque gruppo di vecchi amici. Piuttosto che “cercare di far ripartire la band”, il loro istinto era semplicemente quello di passare più tempo insieme e di riconnettersi con la creatività e il cameratismo che sono stati al centro della loro amicizia fin dai tempi del college. Durante questo periodo, hanno invitato vari amici e collaboratori a unirsi a loro in studio; tra gli ospiti, hanno trovato una speciale affinità con Armstong e Brittain. Una chimica naturale ha attirato di nuovo questi musicisti nella sua forza gravitazionale, mentre passavano sempre più ore in studio. Era il suono di musicisti di lunga data che riscoprivano l’energia incontenibile di un nuovo inizio. E cosi stava prendendo forma FROM ZERO.

A proposito della nuova era, Shinoda ha dichiarato: “Prima dei Linkin Park, il nome della nostra prima band era Xero. Il titolo dell’album si riferisce sia a questo umile inizio che al viaggio che stiamo intraprendendo. Dal punto di vista sonoro ed emotivo, si tratta di passato, presente e futuro – abbracciando il nostro suono caratteristico, ma nuovo e pieno di vita. È stato realizzato con un profondo apprezzamento per i nostri nuovi e storici compagni di band, per i nostri amici, per la nostra famiglia e per i nostri fan. Siamo orgogliosi di ciò che i LINKIN PARK sono diventati nel corso degli anni e siamo entusiasti del viaggio che ci attende”.

Fin dalle prime battute, “The Emptiness Machine” incanala il DNA dei Linkin Park, sfruttando l’energia esplosiva della band e mantenendo i tratti distintivi del loro suono immediatamente identificabile e inimitabile. Un inno camaleontico e orecchiabile, in cui le melodie ipnotiche di Shinoda si alternano ai cori incandescenti di Armstrong, su riff distorti e batteria da capogiro.

Shinoda ha aggiunto: “Più lavoravamo con Emily e Colin, più ci piaceva il loro talento di livello mondiale, la loro compagnia e le cose che creavamo. Ci sentiamo davvero forti con questa nuova formazione e con la nuova musica vibrante e piena di energia che abbiamo creato insieme. Stiamo intrecciando i punti di contatto sonori per cui siamo conosciuti e ne stiamo esplorando di nuovi”.

In definitiva, con From zero, la band cerca di sfruttare l’energia più pura del proprio passato, presente e futuro. La nuova era è ufficialmente iniziata.