AGI – Un vecchio zaino di scuola con dentro uno shaker al posto dei libri. Tom Cruise nel film “Cocktail” come prima fonte di ispirazione. E un tatuaggio con due bottiglie incrociate sul braccio sinistro, all’altezza del gomito, con la scritta “Stay Flair”. Poi, come ogni mattina, una piazza e molte ore di allenamento per far volteggiare ‘in sicurezza’ gli strumenti del mestiere.

Il Covid non spezza i sogni di Illya Poljanovskjj 21 anni, cittadino italiano nato in Ucraina. ‘Scappato’ dalla povertà, è arrivato a Ferrara da piccolo, insieme alla mamma e alla nonna. La sua routine quotidiana è solo momentaneamente interrotta dalle restrizioni anti-Covid scattate nel periodo delle feste.

L’articolo I locali sono chiusi e il barista acrobatico si allena in piazza proviene da Notiziedi.

