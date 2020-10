AGI – I lockdown e le quarantene indette per arginare la diffusione di Covid-19 in Cina e in Europa hanno contribuito a ridurre significativamente le emissioni di CO2 dovute ai trasporti, migliorando la qualità dell’aria e scongiurando 24.200 morti che sarebbero state attribuite all’inquinamento atmosferico in Cina e 2.190 in Europa.

A darne annuncio uno studio pubblicato su The Lancet Planetary Health dagli esperti dell’Università di Notre Dame, che hanno rilevato le concentrazioni di particolato atmosferico in Cina e in Europa, scoprendo che in alcune regioni si è verificato un calo drastico.

“Alcune zone della Cina sono state caratterizzate da una riduzione davvero significativa – commenta Paola Crippa,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I lockdown hanno evitato oltre 26 mila morti premature per inquinamento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento