I lombardi spendono più di tutti in Italia in turismo

È arrivata la ‘reprimenda’ del sindaco di Milano Giuseppe Sala nei confronti dei governatori di Sicilia e Sardegna che chiedono una ‘patente di immunita” per i turisti. Il primo cittadino ha invitato i concittadini a ‘ricordarsi’ di questo quando sarà il momento di andare in ferie. Ma qual è l’apporto che i milanesi e i lombardi in genere danno al mercato turistico e a quali regioni italiane si rivolgono maggiormente?

Secondo i più recenti dati Istat le prime cinque regioni per residenti sono Lombardia (10 milioni di abitanti), Lazio (5,9 milioni), Campania (5,8 milioni), Sicilia (5) e Veneto (4,9): da sole rappresentano ben il 52% della popolazione.

