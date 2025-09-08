“i-love-lucca-comics-&-games”,-l’evento-pop-diventa-un-film

Nei cinema il 10, 11 e 12 novembre

Milano, 8 set. (askanews) – Primo trailer ufficiale di “I love Lucca comics & games”, un film documentario che, attraverso le storie, la vita e le passioni di chi anima il festival, racconta la manifestazione che ha rivoluzionato l’approccio alla cultura pop. Il film arriva in oltre 300 cinema in tutta Italia il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.Il film è prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival.I protagonisti del film sono i partecipanti in un racconto dall’interno dell’universo di Lucca Comics & Games – il più grande festival dedicato alle nuove forme di storytelling attraverso media diversi come fumetti e videogiochi – che ogni anno trasforma la città medievale toscana in un palcoscenico internazionale dove trovano spazio i valori simbolo della manifestazione: communità, inclusione, scoperta, rispetto e gratitudine.Il film nasce da un’idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli. Una storia che intreccia le vite di chi per tutto l’anno attende di ritrovarsi tra vecchie e nuove conoscenze, entrando nel vivo della manifestazione. Il brano “Lucca Around” che accompagna i titoli di coda del film è scritto da Frankie hi-nrg mc ed eccezionalmente interpretato da Lillo Petrolo.”Lucca Comics & Games è molto più di un festival: è un organismo vivente, un ecosistema culturale in continua evoluzione. Con questo film abbiamo voluto restituire tutta la forza emotiva e narrativa che da sempre attraversa le sue strade, le sue persone, le sue storie – dice Romeo – Volevamo un’opera che parlasse agli appassionati, ma anche a chi ancora non conosce questo universo: un viaggio epico e intimo al tempo stesso, che parte da Lucca e arriva ovunque. Vederlo ora prendere forma nel trailer è come assistere all’alba di un sogno condiviso. E il cinema è il luogo perfetto per viverlo insieme”.”Per noi è un’emozione travolgente essere raccontati in un’opera filmica che pone al centro i nostri partecipanti, i quali, invitati all’azione, costruiscono il senso della nostra manifestazione – aggiunge Emanuele Vietina, Direttore Lucca Comics & Games – È un momento storico senza precedenti, proprio alla soglia del sessantesimo compleanno, e restituisce il senso di un incredibile viaggio cominciato nel 1966 da Rinaldo Traini e poi elevato da Renato Genovese dal 1993. Attendiamo quindi con trepidazione il prossimo abbraccio collettivo del 29 ottobre, con l’inizio della manifestazione: un abbraccio che quest’anno si prolungherà fino alle proiezioni nelle sale cinematografiche”.