I malati da coronavirus in Italia sono meno di 60 mila

Si mantiene stabile, con tendenza al ribasso, la curva epidemica del Covid-19 in Italia. I nuovi casi registrati oggi sono 652 (contro i 642 di ieri), portando il totale degli italiani colpiti dal virus a 228.658. In leggero calo i decessi, 130 contro i 156 di ieri, 32.616 in tutto. Mentre i guariti sono 2.160 (ieri 2.278) per un totale di 136.720.

Per effetto di questi dati, continua a calare il numero delle persone attualmente malate, -1.638 oggi, con il totale che scende per la prima volta dal 25 marzo sotto quota 60mila, per l’esattezza 59.322. Sono i dati forniti dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

