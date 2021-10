I Maneskin apriranno un concerto dei Rolling Stones a Los Angeles

Jimmy announces @thisismaneskin is opening for @RollingStones November 6th! 🤘 #FallonTonight pic.twitter.com/yNZG0DrEEx— The Tonight Show (@FallonTonight) October 27, 2021

ROMA – È certamente un anno indimenticabile per i Maneskin. La band romana dopo aver vinto il Festival di Sanremo e trionfato all’Eurovision con il brano ‘Zitti e buoni’, ora è pronta a conquistare l’America. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas il mese prossimo apriranno un concerto dei Rolling Stones. L’annuncio è arrivato durante il programma tv statunitense, di grande successo, ‘Tonight Show with Jimmy Fallon’, nel quale la rock band è stata ospite ieri sera, infiammando lo studio televisivo con l’esibizione live dei brani “Beggin’” e “Mammamia”. I Maneskin precederanno sul palco i Rolling Stones, in concerto all’Allegiant Stadium di Las Vegas, il prossimo il prossimo 6 novembre. Qualche giorno dopo, il 14 novembre, in Ungheria potrebbero incassare un altro successo agli MTV Europe Music Awards 2021dove sono candidati nelle categorie Best Italian Act, Best Group e Best Rock.

🤘 #FallonTonight Tunes 🤘@thisismaneskin rocks out in this exclusive performance of “MAMMAMIA” WATCH â–¶ï¸� https://t.co/mtfdOqUYEk pic.twitter.com/JXBMxx9LpB— The Tonight Show (@FallonTonight) October 27, 2021

