I 'Me contro Te' non si sposano più (per ora)

ROMA – Sofì e Luì non si sposano più. Cioè sì si sposano, ma non quest’anno. Il matrimonio dei ‘Me contro Te’ è annullato, si legge, ma in realtà è solo rimandato. A quando? Nel 2026 dicono loro, in primavera.

“Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo- dicono i due, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia- abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo. L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati. Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro”.

E, tra chi fa i complimenti e non vede l’ora di assistere al grande evento, c’è anche chi scrive: “Ma sposatevi come la gente normale… che tutto sto show non l’hanno fatto nemmeno Carlo e Camilla! Siete tanto carini ma ogni tanto dovrete pur rientrare nella dimensione degli adulti..”. E anche: “Dovreste sposarvi e basta, con gli amici più cari e la famiglia, il lavoro in certi momenti va messo da parte”. C’è anche chi arriva ad insinuare che sia tutta una trovata pubblicitaria e che in realtà i due sono solo amici e non si sposeranno mai: “Volete solo trasformare un evento privato e intimo in una fonte di guadagno e visibilità. Se aveste voluto sposarvi SOLO per amore l’avreste già fatto”.
