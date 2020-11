Per il rinnovo dei vertici dell’Ordine di categoria, sono chiamati a votare 46 mila camici bianchi. Ma in tempi di pandemia e per evitare assembramenti, non era meglio esprimere una preferenza online? Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I medici alle urne, ma perché in presenza? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento