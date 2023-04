I medici: “Berlusconi ha un’infezione polmonare, da tempo affetto da leucemia mielomonocitica cronica”

ROMA – “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”. E’ quanto si legge una nota del San Raffaele firmata dai prof. Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Oggi sono giunti al San Raffaele di Milano anche i figli di Berlusconi, Marina e Luigi, e il fratello Paolo. Si sono trattenuti per poco più di due ore.

LEGGI ANCHE: Berlusconi, l’ematologo: “Se è leucemia acuta, a 86 anni è molto pericolosa”

Ieri per Silvio Belrusconi è stata una “Notte tranquilla, le condizioni sono stabili”, fa sapere il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando con Affaritaliani.it le condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per affanno respiratorio. Ieri arrivato al San Raffaele l’imprenditore avrebbe iniziato la chemioterapia.

Per il Cavaliere si tratta del secondo ricovero in pochi giorni. La settimana scorsa il leader di Forza Italia si era recato nella stessa struttura ospedaliera per quelli che sono stati definiti “controlli di routine”. A quattro giorni di distanza, il 30 marzo, era stato dimesso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento