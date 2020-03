I medici cinesi plaudono ai colleghi italiani: “State facendo un ottimo lavoro”

“I colleghi italiani hanno fatto davvero un ottimo lavoro”. Lo hanno detti i medici cinesi giunti oggi in visita allo Spallanzani dove hanno incontrato la coppia di connazionali ricoverata da diverse settimane e ormai guarita. “Le cure sono state ottime, e il trattamento più che positivo”, hanno commentato. “Non ci sono state complicazioni e la situazione è sotto controllo”.

“Le misure prese dal governo italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus vanno bene, sono in linea con quelle standard adottate in questi casi”, hanno aggiunto, “bisogna inquadrare al più presto i casi positivi, curarli velocemente e attuare la misura della quarantena”.

