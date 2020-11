I medici di Pavia omaggiano Maradona: numero 10 sulle tute anti-Covid

Un grande numero 10 bianco e azzurro sul retro delle tute bianche anti-Covid: questo è l’omaggio a Maradona dei medici e del personale sanitario dell’Area Covid dell’Irccs Maugeri di Pavia. Un bellissimo per ricordare Diego, da sempre vicino ai poveri ed ai più deboli. “Hai portato gioia nella vita di tante persone, anche nei momenti più difficili – scrivono in un post su Facebook – . E noi sappiamo bene che la gioia, i sorrisi e la felicità spesso sono l’unico modo per affrontare le sfide più dure della vita. Ad10s campione”.

