Colpisce che siano più preoccupati per i pazienti e i familiari che per se stessi e la rabbia verso le istituzioni che li abita perché si sentono abbandonati. Il “quadro preoccupante” emerge dal primo studio europeo, che l’AGI può anticipare, sugli stati d’animo degli operatori sanitari impegnati nelle cure a malati con coronavirus, ma anche su coloro i quali si occupano di altre patologie in questa situazione di emergenza.

A condurlo, i ricercatori della Divisione di Psiconcologia dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università degli Studi di Milano, diretti dalla professoressa Gabriella Pravettoni che traccia l’ambito: “Al momento hanno aderito alla nostra indagine più di 270 operatori sanitari.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I medici impegnati contro il virus rischiano l’esaurimento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento