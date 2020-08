AGI – L’oppositore russo, Aleksei Navalny, è ‘bloccato’ all’ospedale di Omsk, in Siberia, dove da si trova in coma in condizioni “non stabili” dopo un sospetto avvelenamento: i medici non danno l’autorizzazione al suo trasferimento in un clinica più adeguata in Germania, come chiesto dalla famiglia e hanno comunicato di non aver ancora trovato tracce di veleno nell’organismo dell’oppositore ricoverato da ieri in coma dopo un sospetto avvelenamento. “Finora nessun veleno è stato rilevato nel sangue e nelle urine, non c’è traccia della sua presenza”, ha dichiarato il vice primario dell’ospedale, Anatoly Kalinichenko.

L’articolo I medici negano il trasferimento di Navalny: “Nessuna traccia di veleno” proviene da Notiziedi.

