i-mental-coach-denunciano-un-vuoto-legislativo

Sono in troppi a operare senza riconoscimento in un mercato che vale 100 milioni di euro: “Chiediamo dignità professionale con la nascita di un albo”

Il mental coaching in Italia vive un paradosso: mentre il mercato globale del settore ha raggiunto i 20 miliardi di dollari con una crescita del 54% dal 2019, nel nostro Paese la professione rimane in un limbo legislativo che penalizza migliaia di operatori e lascia i consumatori senza tutele.

Al dicembre 2024, risultano iscritti al Registro Nazionale Coach Professionisti appena 394 professionisti, un numero che stride con le stime che parlano di circa 5.000 coach attivi sul territorio nazionale e di un mercato interno del valore di 100 milioni di euro.

Una situazione che appare ancora più critica se confrontata con il panorama europeo e internazionale, dove la figura del mental coach gode di riconoscimento legislativo e inquadramento professionale definito.

“In Italia la figura del mental coach si trova in una zona grigia tra lo psicologo e il counselor, senza una definizione legislativa chiara”, spiega Roberto Prinzivalli (nella foto), di vicepresidente di Centro Coaching Italia, un’associazione di categoria nazionale.

“Questo vuoto normativo danneggia sia i professionisti che i clienti, i quali non hanno garanzie sulla qualità del servizio ricevuto”.

Il fenomeno del coaching ha conosciuto un’espansione significativa negli ultimi anni, alimentato dalla crescente domanda di supporto per il raggiungimento di obiettivi personali e professionali.

Tuttavia, l’assenza di un albo professionale e di standard formativi uniformi ha creato un mercato frammentato dove operano sia professionisti qualificati che improvvisati. “Il problema principale è la mancanza di chiarezza sui confini professionali”, continua Prinzivalli. “Noi lavoriamo sul raggiungimento di obiettivi specifici, non su patologie come fanno gli psicologi, ma questa distinzione non è riconosciuta a livello istituzionale”.

La risposta del settore è stata la nascita di numerose associazioni professionali che tentano di autoregolamentarsi e di fornire garanzie ai consumatori. Tra le principali figurano appunto Coaching Italia, ma anche Associazione Coaching Professionisti, Associazione Nazionale Coach Professionisti e il capitolo italiano della International Coach Federation.

Queste organizzazioni stanno lavorando per creare standard formativi comuni e codici deontologici, ma la loro efficacia rimane limitata dall’assenza di riconoscimento legislativo.

“Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale per garantire la formazione continua dei coach e offrire un punto di riferimento ai clienti”, sottolinea Prinzivalli. “Chi si iscrive deve superare esami e rispettare standard qualitativi, ma senza un riconoscimento ufficiale il nostro lavoro rimane precario.

Molti professionisti del settore provengano poi da altre carriere, portando competenze trasversali che arricchiscono l’offerta formativa ma che non trovano valorizzazione nel sistema attuale”.

La tensione con altre categorie professionali, in particolare con psicologi e psicoterapeuti, rappresenta un ulteriore ostacolo al riconoscimento. “Spesso veniamo visti come concorrenti sleali, ma il nostro approccio è completamente diverso”, chiarisce Prinzivalli.

“Noi non trattiamo patologie ma aiutiamo le persone a superare limiti e raggiungere obiettivi concreti, sia in ambito personale che professionale”. Questa distinzione, fondamentale per definire i confini professionali, rimane però non codificata a livello normativo.

L’impatto sociale del mental coaching si manifesta in diversi ambiti, dalla crescita personale al supporto aziendale, fino all’accompagnamento nei cambiamenti di carriera. Il settore ha dimostrato particolare resilienza durante la pandemia, quando la domanda di supporto psicologico e motivazionale è cresciuta esponenzialmente.

Tuttavia, l’assenza di regolamentazione ha anche favorito l’emergere di figure non qualificate che sfruttano la confusione normativa.

Le prospettive future del settore dipendono largamente dalla capacità delle associazioni di categoria di dialogare con le istituzioni per ottenere un riconoscimento legislativo. Il modello europeo, dove il coaching è una professione regolamentata, rappresenta l’obiettivo da raggiungere per garantire qualità del servizio e tutela dei consumatori.

“Il nostro obiettivo è creare un tavolo di confronto con le istituzioni per definire standard formativi, codici deontologici e un albo professionale”, conclude Prinzivalli. “Solo così potremo dare dignità a una professione che già oggi aiuta migliaia di persone a migliorare la propria vita”.