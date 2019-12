I migliori 50 calciatori europei del 2019

Con il 2019 va in archivio un anno importante per il mondo del calcio. Quello che ha visto il ritorno sul tetto d’Europa del Liverpool, la nuova affermazione di Leo Messi nel Pallone d’Oro e le delusioni di Cristiano Ronaldo, in Champions come nei premi individuali, ma anche l’affermazione del Var nelle grandi manifestazioni. Il mondo del pallone è sempre più globale, i buoni/ottimi calciatori spuntano ad ogni latitudine e non è sempre facile distinguere le meteore da coloro destinati ad… continua a leggere sul sito di riferimento