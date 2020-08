“I migranti irregolari saranno rimpatriati”, annuncia Di Maio da Tunisi

“Voglio essere molto chiaro: chi arriva in Italia in maniera irregolare non potrà usufruire di alcuna opportunità di regolarizzazione. L’unico esito di un arrivo irregolare è un rimpatrio”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la sua visita, con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Tunisi, dove hanno incontrato il presidente della Repubblica Kais Saied e i ministri dell’Interno, Hichem Mechichi e degli Esteri, Selma Ennaifer. “Un altro elemento determinante nella prevenzione dei flussi è la diffusione di corrette informazioni e credo che le autorità tunisine e italiane, insieme alle istituzioni europee, debbano attuare campagne di sensibilizzazione comuni sui rischi insiti nelle migrazioni irregolari,

