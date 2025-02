I miliardari taglia-sprechi di Trump: Musk “assume” mister Airbnb al Doge

ROMA – I miliardari taglia-sprechi di Trump, una squadra quasi Marvel. Secondo il New York Times Elon Musk ha un “prezioso” alleato nel suo Department of Government Efficiency: il co-fondatore di Airbnb, Joe Gebbia, che è un suo caro amico e membro del consiglio di amministrazione di Tesla.

Non è chiaro cosa farà esattamente Gebbia o quanto formale sarà il suo ruolo, scrive il Nyt. “Molti membri del Doge di Musk fluttuano tra le agenzie a seconda dei compiti del giorno. Molti di loro considerano il loro centro di gravità l’Office of Personnel Management o la General Services Administration.La cosa bella è che fino a poco tempo Gebbia era un sostenitore dei Democratici, aveva “speso” oltre 200.000 dollari ciascuno per le campagne di Hillary Clinton e Joe Biden nel 2016 e del 2020, e altri 20.000 dollari per sostenere la corsa alla rielezione di Biden nel 2023. Poi, dice lui, s’è spostato a destra per seguire Robert F. Kennedy Jr., che considera un alleato politico. In un post su X il giorno prima dell’insediamento di Trump, Gebbia ha detto di aver votato per i Democratici fin da Al Gore nel 2000, ma ha ammesso di aver sostenuto poi Trump a novembre. “Ho fatto una cosa sbagliata. Qualcosa per cui il me più giovane si sarebbe odiato. Qualcosa che solo poche persone (e forse ByteDance) sanno: ho votato Repubblicano lo scorso novembre”, ha scritto , riferendosi alla società di TikTok.Il patrimonio netto di Gebbia si avvicina ai 9 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index, grazie alle sue azioni in Airbnb, che ha fondato nel 2008.

