ROMA (Public Policy) – Modificare il codice dell’ordinamento militare per istituire una nuova figura professionale, l’orientatore interculturale, per “rispondere alla necessità del migrante di comprendere e inserire sé stesso in relazione al nuovo contesto”, ponendosi come “vero e proprio ponte tra le culture” per stabilire “connessioni, dialogo e reciprocità”.

La scorsa settimana in commissione Difesa al Senato è iniziato l’iter di un ddl del Movimento 5 stelle, a prima firma di Fabrizio Ortis, che si propone, con l’istituzione della nuova figura professionale dell’orientatore interculturale, “di migliorare la complessa gestione dei fenomeni migratori per favorire l’integrazione dei migranti nelle comunità di accoglienza”.

L’articolo I militari in congedo potrebbero diventare “orientatori interculturali” proviene da Notiziedi.

