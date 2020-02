ROMA (Public Policy) – I militari potranno costituire anche dei sindacati interforze. Questa la principale novità approvata al testo sui sindacati militari, in commissione Difesa alla Camera. La modifica è stata introdotta con un emendamento della relatrice, Emanuela Corda (M5s), approvato con riformulazione.

Il testo originario dell’emendamento prevedeva infatti anche delle soglie di rappresentanza per la costituzione dei sindacati militari (4% per associazione unitaria e 2% per associazione interforze). Questa parte è stata espunta e sarà affrontata – ha spiegato la relatrice a Public Policy – quando verrà esaminata la parte di pdl riguardante la rappresentatività.

