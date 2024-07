i-ministri-degli-esteri-ue:-quella-di-biden-una-decisione-coraggiosa

La tedesca Baerbock: ha fatto molto per le relazioni transatlantiche

Bruxelles, 22 lug. (askanews) – I ministri degli Esteri dell’Ue reagiscono all’abbandono della corsa presidenziale da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden come candidato dem alle prossime elezioni americane. Arrivando a Bruxelles, la ministra degli Esteri belga Hadja Lahbib ha detto: “Dico che Biden ha fatto un ottimo lavoro per molti, molti anni. È stata una decisione coraggiosa”. Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri, si è limitato ad augurare il meglio “al candidato democratico che prenderà il suo posto”, mentre la ministra tedesca, Annalena Baerbock, ha dichiarato: “Biden non solo ha fatto molto per le relazioni transatlantiche durante il suo periodo di presidenza, e la cooperazione è forse più intensa che mai, ha anche contribuito intensamente a questo per tutta la sua vita politica, specialmente in questi tempi in cui l’Europa e l’Alleanza transatlantica sono state così sfidate”.