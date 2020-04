Il numero dei decessi per coronavirus nel mondo potrebbe essere superiore del 60% a quanto finora accertato: eè quanto risulta da un’analisi del Financial Times, in 14 Paesi, su tutti i morti durante la pandemia.

L’analisi dei dati mostra che in questi Paesi ci sono state 122 mila morti in più rispetto agli anni precedenti, dunque decisamente di più rispetto ai 77 mila morti Covid-19 denunciati in questi Paesi durante la pandemia.

E se questo stesso livello di sottorappresentazione fosse proiettato sul mondo intero il decessi da Covid-19 passerebbero dall’attuale dato di 201 mila a 318 mila.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I morti di coronavirus nel mondo potrebbero essere il 60% in più proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento