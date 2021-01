I morti sono 414 e il tasso di positività sfiora il 15%

AGI – In lieve calo, complice il giorno post-festivo, il numero di nuovi casi Covid in Italia: giovedì 7 gennaio si registrano 18.020 contagi, contro i 20.331 del 6 gennaio. I tamponi però sono 121.275, 57mila meno del 6 gennaio, tanto che il tasso di positività schizza da 11,38% al 14,85%. Ogni cento tamponi fatti, quasi quindici risultano positivi, ulteriore indice di un’epidemia in ripresa.

I decessi sono 414 (il 6 gennaio erano 548), per un totale di 77.291. Il trend in crescita si evidenzia anche dai ricoveri, che hanno smesso di calare, anzi: le terapie intensive sono 16 in più (il 6 gennaio +2),

