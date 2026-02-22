I negoziati tra Usa e Iran riprendono giovedì 26 febbraio a Ginevra

domenica, 22 Febbraio , 26
MondoI negoziati tra Usa e Iran riprendono giovedì 26 febbraio a Ginevra
ROMA – Il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, ha confermato che nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran si terranno giovedì 26 febbraio. Il momento è segnato da crescenti tensioni tra i due Paesi.

“Felice di confermare”, il post di Albusaidi sui social media, “che le negoziazioni tra Stati Uniti e Iran si terranno ora a Ginevra questo giovedì, con uno slancio positivo per fare un passo in più verso la finalizzazione dell’accordo”.
