I negoziati tra Usa e Iran riprendono giovedì 26 febbraio a Ginevra

ROMA – Il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, ha confermato che nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran si terranno giovedì 26 febbraio. Il momento è segnato da crescenti tensioni tra i due Paesi.

“Felice di confermare”, il post di Albusaidi sui social media, “che le negoziazioni tra Stati Uniti e Iran si terranno ora a Ginevra questo giovedì, con uno slancio positivo per fare un passo in più verso la finalizzazione dell’accordo”.

