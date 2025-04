I Negrita lanciano ‘Buona fortuna’ il 25 aprile: “È per le anime libere a disagio in questa realtà tossica”

BOLOGNA – Hanno scelto una data fortemente simbolica come il 25 aprile per far uscire il loro singolo ‘Buona fortuna’, tratto dall’album ‘Canzoni per anni spietati’ uscito il 28 marzo e in poco tempo entrato nella Top 10 della classifica FIMI generale (e al terzo posto della classifica di cd e vinili più venduti). La band toscana, visto il tanto affetto incassato dai fan, ha deciso di accompagnare il singolo con uno speciale messaggio di ringraziamento. Eccolo: “Non è ancora passato un mese dall’uscita di ‘Canzoni per anni spietati’, ma siamo qui oggi a ringraziarvi tutti: pubblico, stampa, radio, televisioni e web.L’accoglienza riservata al nostro ultimo lavoro è stata sorprendente, forse anche al di là delle nostre aspettative. Qualcuno lo ha definito un atto di resistenza poetica, e questa definizione ci è piaciuta da subito: ci sta bene addosso e riassume in tre parole tutto quanto”.

“IL NOSTRO È UN DISCO FUORI MODA E CONTROCORRENTE”

Poi i Negrita proseguono: “Abbiamo scelto questo 25 Aprile, giorno della Liberazione dai nazifascisti e quindi anniversario di libertà, come data simbolica per far uscire un altro tassello di questo disco fuori moda e controcorrente, ma estremamente sincero. Si chiama ‘Buona fortuna’, la stessa fortuna che vogliamo augurare a tutte le anime libere che oggi non si sentono rappresentate da nessuno e non si trovano a proprio agio in questa realtà tossica e bugiarda. Grazie per il supporto che ci state dando. Lo apprezziamo molto. Buon ascolto!”.

