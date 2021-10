I no green pass tornano a sfilare a Bologna e bloccano i viali

BOLOGNA – Tornano a sfilare per le strade del centro di Bologna, dopo il raduno di ieri, i no green pass, con fischietti e tricolori in testa al corteo. La manifestazione è rapidamente cresciuta, probabilmente oltre il migliaio di persone, e al grido di “La gente come noi non molla mai” sta sfilando nella T chiusa al traffico verso le due torri. C’è anche Gian Marco Capitani, finito al centro di una bufera per le sue parole nei confronti della senatrice Liliana Segre. “Quello che dovevo dire l’ho già detto”, glissa a chi lo interpella in proposito. “Se c’è un tentativo di criminalizzare il movimento? Sicuramente”.

Il corteo no Green pass a Bologna, cresciuto ulteriormente come numeri, sta ora sfilando sui viali, col traffico bloccato dai vigili al loro passaggio. Il corteo è preceduto e chiuso da diversi cellulari delle forze dell’ordine. Da porta Mazzini il serpentone si dirige verso porta Santo Stefano, dove in base al percorso previsto rientrerà in centro storico. “Questo è un corteo pacifico, i violenti sono a Roma”, è uno dei refrain del corteo.

