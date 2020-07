I nudisti americani si ribellano alle mascherine

AGI – Completamente nudi, ma con un solo obbligo: quello di indossare la mascherina di protezione. È l’indicazione di un resort di nudisti nello stato di New York, l’Empire Haven, villaggio vacanze nella zona di Finger Lakes. “È un po’ strano – ammette la manager, Megan Robinson – perché la bocca e il naso restano le uniche parti coperte”. La questione, come riporta il Wall Street Journal, appare meno frivola di quanto possa sembrare.

In molti centri nudisti americani, in tempi di pandemia, si interrogano se filosoficamente la mascherina possa essere accettata o no, ma intanto i contagi negli Stati Uniti hanno registrato un aumento preoccupante,

