AGI – “Francamente la mia preoccupazione non è l’attività che fanno gli altri per acquisire parlamentari, ma non credo che questa sia la mission della politica, soprattutto del confronto parlamentare che deve avvenire qui tra queste aule, cioè non deve essere questo l’obiettivo”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde così nei corridoi della Camera, a chi gli chiede se nutre preoccupazione sulla tenuta del governo ‘minacciato’ dall’offensiva della Lega per ampliare le file parlamentari dell’opposizione.

“Il fatto che nei giorni scorsi si sia perso un senatore – continua il premier – non mi fa piacere, questo è ovvio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “I numeri ci sono e confido nelle responsabilità”, dice Conte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento