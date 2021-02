I nuovi casi aumentano a 14.218, calano i decessi

AGI – In aumento i nuovi casi Covid in Italia: sono 14.218 i positivi di oggi contro i 13.659 di ieri, ma con un numero di tamponi sostanzialmente invariato, 270.507. Il tasso di positività sale per il terzo giorno di fila al 5,2% (ieri 5%). In calo i decessi, 377 contro i 422 di ieri, con il totale delle vittime che tocca quota 90.618.

Tornano a scendere, seppur di poco le terapie intensive, 9 in meno (ieri +6) con 132 ingressi del giorno, e sono 2.142. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 168 in meno (ieri -328) per un totale di 19.575.

