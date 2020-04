Sale a 162.488 il numero totale di casi di coronavirus in Italia, un aumento di 2.972 rispetto a ieri. Per trovare un aumento più basso bisogna risalire al 13 marzo, quando i casi in più furono 2.547, ma va detto che il numero di tamponi eseguiti è di 26.778 nelle ultime 24 ore, la metà circa del trend degli ultimi giorni. È quanto riporta il bollettino giornaliero della Protezione Civile.

I decessi sono stati 602 (contro i 566 di ieri), portando il totale a 21.067, mentre i guariti sono stati 1.695 (contro 1.224 di ieri), 37.130 in tutto.

I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 2.972. È l'aumento più basso dal 13 marzo

