AGI – In calo i nuovi casi Covid in Italia. Sono 7.925 nelle ultime 24 ore (ieri 11.252), complice però anche la riduzione post-weekend dei tamponi: 142.419 test eseguiti (tra antigenici e molecolari), oltre 70mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale leggermente dal 5,3 al 5,56%. I decessi sono 329 (ieri 237), per un totale di 88.845 vittime da inizio epidemia.

Tornano ad aumentare i ricoveri, ma anche questo è parzialmente dovuto all’effetto weekend, quando generalmente ci sono meno dimissioni: le terapie intensive sono 37 in più (ieri -3), e salgono a 2.252, con 145 ingressi del giorno (dato in crescita e da monitorare nei prossimi giorni),

I nuovi dati del Covid: 7.925 casi e 329 morti. Il tasso di positività sale al 5,56%

