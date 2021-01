I nuovi nanoanticorpi sono efficaci anche contro le mutazioni del covid

AGI – Si chiamano nanoanticorpi, o nanobodies, e sembrano in grado di impedire a SARS-CoV-2 di entrare nell’organismo umano. L’incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli esperti del Karolinska Institutet in Svezia, dell’Università di Bonn in Germania e dello Scripps Research Institute in California, secondo i quali i nuovi nanoanticorpi sarebbero molto promettenti anche in caso di mutazioni.

“Le proteine spike – spiega Martin Hällberg, ricercatore presso il Dipartimento di biologia cellulare e molecolare del Karolinska Institutet –, presenti sulla superficie del virus, consentono all’agente patogeno di entrare nell’organismo. Uno dei nanoanticorpi che abbiamo studiato si è dimostrato particolarmente efficace nonostante le mutazioni del virus”.

proviene da Notiziedi.

