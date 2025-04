i-paesi-ok-per-i-migranti?-euromed-contro-la-lista-ue:-“togliere-tunisia,-egitto-e-marocco:-non-sono-sicuri”

ROMA – EuroMed Rights, in una nota in cui commenta l’annuncio della Commissione Ue di creare una lista di sette “Paesi di origine sicuri” per i rimpatri, avverte che l’elenco include Tunisia, Marocco ed Egitto, Paesi con violazioni dei diritti umani ben documentate e tutele limitate sia per i propri cittadini che per i migranti. Etichettarli come “sicuri”, scrive l’organizzazione, è fuorviante e pericoloso.

EGITTO

In particolare, EuroMed ricorda che con circa 60mila detenuti politici in Egitto, il Paese rimane una “repubblica della paura”, dove chiunque esprima dissenso o sostenga chiunque critichi il Presidente Al-Sisi o il regime è a rischio di gravi violazioni dei diritti umani. Moataz El Fegiery, vicepresidente di EuroMed Rights e presidente dell’Egyptian Human Rights Forum (EHRF) afferma: “Le autorità stanno sistematicamente prendendo di mira, intimidendo e molestando difensori dei diritti umani, richiedenti asilo, migranti e rifugiati, avvocati, giornalisti, blogger, accademici, artisti, politici, studenti, altri attivisti e i loro familiari, per aver esercitato pacificamente i propri diritti. Questa repressione si estende persino oltre i confini nazionali”.

TUNISIA

Quanto alla Tunisia, EuroMed Rights riferisce che la morsa autoritaria del presidente Kais Saied ha esacerbato la repressione degli oppositori politici e delle organizzazioni della società civile, alimentando al contempo una campagna d’odio e violenza fisica contro migranti e rifugiati. Monia Ben Jemia, presidente di EuroMed Rights, commenta: “Arrestando esponenti dell’opposizione e abusando del sistema giudiziario penale, compresi i prolungati periodi di detenzione preventiva, per reprimere la libertà di espressione e reprimere il dissenso politico, le autorità tunisine stanno violando il diritto internazionale dei diritti umani”.

MAROCCO

Infine, EuroMed avverte che in Marocco persistono serie preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione, alla libertà di stampa e ai diritti di riunione e associazione. Giornalisti, attivisti e manifestanti sono e possono ancora essere molestati o incarcerati. Per quanto riguarda rifugiati e migranti, il Marocco non può essere considerato “sicuro” in quanto non tutela i diritti fondamentali di tutti gli individui sul suo territorio. “Le condizioni di vita dei migranti, spesso precarie e pericolose, riflettono l’incapacità di garantire un ambiente sicuro e dignitoso. Accampamenti di fortuna, violenze e un accesso limitato a servizi essenziali come la salute e l’istruzione evidenziano l’incapacità di proteggere i più vulnerabili”, afferma Khadija Ainani, membro del Comitato Esecutivo di EuroMed Rights e vicepresidente dell’Associazione Marocchina per i Diritti Umani (AMDH).

“TOGLIERE QUESTI PAESI DALLA LISTA”

In conclusione, EuroMed Rights invita l’UE e i suoi Stati membri a riconsiderare la decisione e a rimuovere Egitto, Marocco e Tunisia dalle loro liste di “Paesi di origine sicuri” e “Paesi terzi sicuri”. Le gravi preoccupazioni in materia di diritti umani sopra delineate devono essere al centro della valutazione dell’UE e portare, in ultima analisi, all’abbandono totale dell’inserimento dei Paesi di origine o dei Paesi terzi nell’elenco dei “Paesi sicuri”.

“PROPOSTA UE RISCHIA DI VIOLARE DIRITTI”

Oggi, la Commissione europea propone di istituire un primo elenco UE di Paesi di origine sicuri, che include Egitto, Tunisia e Marocco. EuroMed Rights si oppone fermamente al concetto di “Paese di origine sicuro” e “Paese terzo sicuro” e, in una nota, esprime profonda preoccupazione per la decisione dell’Ue di etichettare 7 Paesi come “Paesi di origine sicuri”. Questa proposta, afferma l’organizzazione, è profondamente problematica e rischia di compromettere i diritti dei migranti.Primo, secondo EuroMed a pratica suggerita da Bruxelles potrebbe compromettere significativamente le prospettive delle persone bisognose di protezione internazionale di riceverla effettivamente nell’Ue. Impone un maggiore onere della prova ai richiedenti e li sottopone a procedure accelerate che potrebbero violare i loro diritti, come sancito dalla Convenzione sui rifugiati. Tra questi, il loro diritto a una procedura di asilo equa ed efficiente.La decisione poi secondo EuroMed Rights va ben oltre la politica di asilo poiché avrebbe anche significative implicazioni politiche. Designare questi Paesi come sicuri, spiega l’organismo, potrebbe aprire le porte ad accordi che li renderebbero anche “Paesi terzi sicuri”. Nell’ambito del quadro rivisto sui rimpatri, ciò potrebbe consentire agli Stati membri di deportare altri migranti, anche se non vi hanno mai vissuto o non vi sono mai transitati.

