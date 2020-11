AGI – L’efficacia dei vaccini contro il Covid sviluppati da Pfizer/BionTech e Moderna è finora un’eccellente notizia solo per i Paesi ricchi. Quasi tutte le dosi che queste aziende prevedono di produrre nel 2021 sono già state prenotate da potenze economiche come Usa, Europa e Giappone. Le nazioni più povere del mondo rimangono invece ancora alla finestra e guardano con speranza ai vaccini prodotti dalla Cina e dalla Russia, che nella risposta alla pandemia trovano così un’occasione formidabile per espandere il loro ‘soft power’ in aree come l’Africa o il Sud Est asiatico.

Il presidente russo, Vladimir Putin,

L’articolo I Paesi poveri guardano a Cina e Russia per il vaccino contro il Covid proviene da Notiziedi.

