I pannelli “invisibili” per i ristoranti durante la fase 2

Non barriere di plastica sui tavoli, ma pannelli – sempre di plastica, ma quasi invisibili- in grado di dividere gli ambienti, pensati per “mantenere lo stesso numero di posti a sedere nei ristoranti, senza incidere pesantemente sul risultato delle loro attività e lasciando gli spazi inalterati”. Questa è l’idea di due giovani imprenditori piacentini di Fiorenzuola D’Arda, Alberto Ferdenzi e Giorgio Antrone, che con la loro DreamProcject srl hanno voluto lanciare il progetto #QuiNonHoPaura, pensato per la ripartenza della fase 2 dopo l’emergenza coronavirus. Un’idea per far sì che il distanziamento fisico, ancora necessario, non diventi anche un distanziamento ‘visivo’.

