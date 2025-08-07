giovedì, 7 Agosto , 25

Vandalizzati a Parigi uffici compagnia aerea israeliana El Al

(Adnkronos) - L'ingresso degli uffici parigini della compagnia...

Accordo Asi-SpaceX, esperimenti italiani su Marte

(Adnkronos) - L'Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX hanno...

Mutuo, ecco quanto ci costa davvero la prima casa: le spese accessorie voce per voce

(Adnkronos) - Quali sono i costi accessori quando...

“Ha colpito un piccione con la fionda e l’ha mangiato”: l’incredibile aneddoto su Icardi

(Adnkronos) - "Icardi colpì un piccione con la...
i-parenti-degli-ostaggi-israeliani-in-barca-verso-gaza
I parenti degli ostaggi israeliani in barca verso Gaza

I parenti degli ostaggi israeliani in barca verso Gaza

I parenti degli ostaggi israeliani in barca verso Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

La flottiglia è salpata da Ashkelon

Ashkelon, 7 ago. (askanews) – Una flottiglia che trasporta i parenti degli ostaggi è salpata da Ashkelon per avvicinarsi alla Striscia di Gaza assediata. Gli organizzatori delle spedizione sperano così di poter “avvicinarsi il più possibile ai loro cari”. “Il governo di Netanyahu sta agendo per ucciderli, vuole dichiarare guerra a tutto il territorio di Gaza e uccidere mettendo in pericolo la vita degli ostaggi. Per favore, abbiamo bisogno dell’aiuto internazionale”, urla Yehuda Cohen, padre di uno degli ostaggi, Nimrod.

