i-pasdaran:-abbiamo-colpito-base-usa-in-qatar

Roma, 17 mar. (askanews) – L’Iran ha colpito una base militare statunitense in Qatar e infrastrutture di difesa missilistica in Israele. Lo ha riferito il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (Irgc), citato dall’agenzia Fars.

“La 57ma fase dell’operazione Vera Promessa 4 è stata condotta con successo contro obiettivi nel cuore dei territori occupati”, si legge nella dichiarazione, che menziona infrastrutture di comando, comunicazione e difesa missilistica. L’Irgc ha aggiunto di aver attaccato anche la base aerea statunitense di Al Udeid, in Qatar, utilizzando missili Zolfaghar e Qiam, oltre a droni.

Teheran ha intensificato gli attacchi contro obiettivi israeliani e militari statunitensi nella regione in risposta all’operazione militare avviata da Stati uniti e Israele il 28 febbraio.

Esplosioni sono state udite questa mattina a Dubai, negli Emirati arabi uniti, e a Doha, capitale del Qatar, nel 18mo giorno di guerra in Medio Oriente. Lo riferisce Le Figaro.

Il ministero della Difesa emiratino ha riferito di aver intercettato un attacco missilistico.

A Dubai le esplosioni sono state precedute da un’allerta sui telefoni cellulari che invitava la popolazione a “trovare immediatamente riparo” a causa di “potenziali minacce missilistiche”.