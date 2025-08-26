martedì, 26 Agosto , 25

Energia, al Meeting Rimini Acquirente Unico illustra azioni tutela consumatori

(Adnkronos) - Con uno stand informativo e un...

Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione

(Adnkronos) - Si chiama verme a vite del...

Stop fondi a film su Biagio Conte, Giorgianni: “Costretta a girarlo fuori dalla Sicilia”

(Adnkronos) - “Sono profondamente amareggiata e molto delusa....

Boniface, il retroscena sul Milan: “Ecco perché è saltata la trattativa”

(Adnkronos) - La trattativa di mercato tra il...
i-patriarcati-di-gerusalemme:-non-lasciamo-la-citta-di-gaza
I Patriarcati di Gerusalemme: non lasciamo la città di Gaza

I Patriarcati di Gerusalemme: non lasciamo la città di Gaza

AttualitàI Patriarcati di Gerusalemme: non lasciamo la città di Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 26 ago. (askanews) – “Lasciare Gaza City e cercare di fuggire verso sud sarebbe una condanna a morte. Per questo motivo i sacerdoti e le suore hanno deciso di rimanere e continuare a prendersi cura di tutti coloro che si trovano” nella Chiesa della Sacra Famiglia e della Chiesta di San Porfirio. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa oggi dal Patriarcato latino di Gerusalemme e dal Patriarcato greco ortodosso sulla decisione del governo israeliano di prendere il controllo di Gaza City, sfollando la popolazione nel sud della Striscia di Gaza.

Nella nota si ricorda che dall’inizio della guerra le due due chiese offrono “rifugio a centinaia di civili, tra cui anziani, donne e bambini” e “molti sono indeboliti e malnutriti a causa delle difficoltà degli ultimi mesi”. Non sappiamo esattamente cosa accadrà sul terreno, non solo per la nostra comunità, ma per l’intera popolazione – hanno rimarcato i Patriarcati nella nota – possiamo solo ripetere quello che abbiamo già detto: non può esserci futuro basato sulla prigionia, sullo sfollamento dei palestinesi o sulla vendetta”.

“E’ ora di porre fine a questa spirale di violenza, di porre fine alla guerra e di dare priorità al bene comune delle persone”, hanno concluso, rinnovando l’appello “alla comunità internazionale perché agisca per mettere fine a questa guerra insensata e distruttiva e per il ritorno delle persone scomparse e degli ostaggi israeliani”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.