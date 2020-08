I pediatri: “Non sottovalutate i bambini, sapranno usare la mascherina anche a scuola”

AGI – “Mai sottovalutare i bambini: hanno risorse superiori di quelle che immaginiamo”. E anche sulle mascherine a scuola sapranno stupirci.

L’invito arriva dal professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, primario del Bambino Gesù e membro del Cts, che ne ha parlato con l’AGI, cercando di fugare i dubbi sulla capacità dei più piccoli di tenere la mascherina a scuola, quando non sarà possibile stare alla distanza di almeno un metro. Una regola che varrà in vista della ripartenza in aula per i bambini dai 6 anni in su.

Non c’è da avere paura,

