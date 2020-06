I piani di Apple per automatizzare l’assemblaggio dei prodotti non ha avuto successo

La società tecnologica più redditizia del mondo, e probabilmente la società tecnologicamente più avanzata della storia, non utilizzerà l’automazione per realizzare i suoi prodotti. Apple ha ripetutamente cercato di realizzare macchine in grado di assemblare i propri prodotti, ma non ha mai avuto successo.

The Information ha pubblicato un nuovo rapporto in cui descrive in mode dettagliato le difficoltà che Apple ha dovuto affrontare nel tentativo di assemblare i propri prodotti con robot anziché umani.

