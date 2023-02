Rappresentanti di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest a Liverpool

Milano, 27 feb. (askanews) – I Piqued Jacks vincono la 2^ edizione di Una voce per San Marino e volano al prossimo Eurovision Song Contest dal 9 al 13 maggio a Liverpool come rappresentanti della Repubblica di San Marino.

In collegamento video Zucchero “Sugar” Fornaciari ha comunicato che intende offrire a due dei finalisti che si sono esibiti l’opportunità di aprire i concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia il 9 e il 10 giugno 2023 in occasione del tour mondiale Diavolo IN R.E. (i vincitori saranno comunicati entro il 30 marzo 2023)

Secondo classificato: Le Deva. Terzo Classificato: XGIOVE Premio Miglior Look assegnato dal San Marino Outlet Experience: Lorenzo Licitra. Premio per il brano più Eurovisivo assegnato da OGAE ITALY: Le Deva. Premio per il brano più radiofonico assegnato da Radio San Marino: Roy Paci. Premio della critica assegnato dalla stampa italiana e internazionale: Alfie Arcuri. Premio Ludovico Di Meo assegnato da San Marino RTV: Mayu.

“Una voce per San Marino” è il festival nato dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, Media Evolution srl e San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino. La selezione è avvenuta in un’unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all’Eurovision Song Contest. Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di Una Voce per San Marino di rappresentare un trampolino di lancio per gli artisti emergenti nel panorama musicale internazionale.

“La seconda edizione di Una Voce per San Marino ha confermato la bontà del progetto che insieme a San Marino RTV e a Media Evolution abbiamo ideato e realizzato. Ancora una volta l’evento ha attirato grande attenzione da San Marino, dall’Italia e dal mondo garantendo a San Marino una visibilità di assoluto livello. La serata è stata gradevole e ben organizzata, la gara è stata avvincente e di alto livello. Mi congratulo con i Piqued Jacks per il successo, sono certo che saprà tenere alto il nome della Repubblica di San Marino ad Eurovision Song Contest Liverpool 2023” Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

“E’ stata una bella selezione che ha messo in evidenza tanti talenti che sono sicuro non sfigureranno all’Eurovision. Siamo curiosi di sapere chi vincerà Una Voce per San Marino 2023 e siamo pronti a partire per Liverpool. Vinca il migliore!” Alessandro Capicchioni, Capo Delegazione San Marino RTV.

“Una stupenda esperienza lanciare un festival che da zero va all’Olimpo, era una cosa inimmaginabile. Grazie a tutti indistintamente per gli stimoli che ci avete dato.” Vittorio Costa, Media Evolution.

continua a leggere sul sito di riferimento