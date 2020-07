I pirati della strada sono aumentati

Sempre più numerosi in Italia gli episodi di pirateria stradale grave. Secondo gli ultimi dati dello speciale Osservatorio Asaps, nel 2019 se ne sono registrati 1.129, il 12,3% in più rispetto ai 1.005 dell’anno precedente. Le vittime sono state complessivamente 115, quattro in più rispetto al 2018, i feriti 1.335, in aumento del 17,5% rispetto all’anno precedente.

Nei primi cinque mesi di quest’anno gli episodi di pirateria sono stati già 308, con 28 morti e 365 feriti nonostante il periodo del lockdown. “I dati di questo bieco fenomeno, molto italiano – denuncia Giordano Biserni, presidente dell’Associazione amici sostenitori polizia stradale –

