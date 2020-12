I più bei momenti del GF Vip 2020 nelle due edizioni condotte da Alfonso Signorini | Video Mediaset

Alfonso Signorini festeggia con il pubblico le sue 50 puntate del Grande Fratello di questo 2020, raccontando le emozioni dei suoi Vipponi che in queste due edizioni hanno regalato molti bei momenti agli italiani chiusi a Casa a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19. In effetti, il reality di canale 5, sia nella quarta edizione che nella quinta, quella attuale, hanno tenuto e tengono compagnia agli italiani, in casa per il lockdown. Ecco Il video Mediaset che ha fatto commuovere molti vip e lo stesso Alfonso.

